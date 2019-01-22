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Трёх жителей Удмуртии обвинили в организации подставных ДТП

12:15, 22 января, 2019
Дмитрий Стрелков
12:15, 22 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#ДТП\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#авария\n#Удмуртия\n#обман\n#мошенники\n#МВД Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
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Злоумышленники получили от страховых компаний более 1,2 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей Ижевска и бывшего сотрудника ГИБДД. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, данных лиц обвинили в мошенничестве и служебном подлоге.

Сообщается, что в феврале 2017 года двое ижевчан, содержавших свой автосервис, ввиду нехватки денег договорились инсценировать ДТП, а затем обращаться в страховые компании за выплатой страхового возмещения по договорам ОСАГО. Для этого мужчины обращались к своим знакомым, имеющим автомобили с повреждениями, либо самостоятельно покупали такие автомобили, оформляя их на знакомых.

По вечерам обвиняемые с соучастниками устанавливали автомобили на улице таким образом, чтобы создавалась видимость ДТП, в котором по вине водителя дешёвого автомобиля происходило столкновение с дорогим автомобилем. Водители автомобилей-участников ДТП сообщали в дежурную часть ГИБДД о происшествии. Документы об аварии оформлялись прибывшим на место экс-сотрудником ГИБДД - знакомым одного из обвиняемых. Полученное страховое возмещение «потерпевший» передавал организаторам преступления, оставляя часть себе. «Виновники ДТП» также получали вознаграждение.

Всего с февраля по апрель 2017 года обвиняемыми инсценировано четыре ДТП, от страховых компаний ими получено более 1,2 млн рублей. В итоге к уголовной ответственности привлекли двух организаторов преступлений, одного водителя, участвовавшего в инсценировке происшествия с целью получения страхового возмещения для себя, и бывшего сотрудника ГИБДД, оформлявшего справки о ДТП.

Обвиняемые в ходе предварительного следствия добровольно возместили ущерб - более 600 тыс. рублей, в остальной части на их имущество - автомобили и земельный участок наложили арест.

Отметим, в МВД Удмуртии сообщили, что данный факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками подразделения собственной безопасности министерства. Сотрудника ГИБДД уволили из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его руководителей привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

12:15, 22 января, 2019
Дмитрий Стрелков
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#ДТП\n#Ижевск\n#Прокуратура\n#авария\n#Удмуртия\n#обман\n#мошенники\n#МВД Удмуртии

 

 

 


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