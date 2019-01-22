Два человека погибли в ДТП с молоковозом в Удмуртии

На трассе столкнулись три автомобиля.
Можга. Удмуртия. Два человека погибли в ДТП с молоковозом на дороге «Елабуга-Пермь» в Можгинском районе Удмуртии. Об этом «Сусанину» сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по республике.
ДТП произошло 22 января около 07:20. На трассе столкнулись молоковоз, «Лада Ларгус» и «Лада Гранта». В результате аварии погиб водитель «Гранты», мужчина 1992 года рождения и его пассажир – 1990 года рождения.
Пассажир «Ларгуса» получил травмы.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин
Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года