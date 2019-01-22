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Два человека погибли в ДТП с молоковозом в Удмуртии

10:23, 22 января, 2019
Анна Торхова
10:23, 22 января, 2019
Анна Торхова
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#дороги\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия
Фото: vk.com/mozhga18rus
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На трассе столкнулись три автомобиля.

Можга. Удмуртия. Два человека погибли в ДТП с молоковозом на дороге «Елабуга-Пермь» в Можгинском районе Удмуртии. Об этом «Сусанину» сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло 22 января около 07:20. На трассе столкнулись молоковоз, «Лада Ларгус» и «Лада Гранта». В результате аварии погиб водитель «Гранты», мужчина 1992 года рождения и его пассажир – 1990 года рождения.

Пассажир «Ларгуса» получил травмы.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Карта всех ДТП Удмуртии / Сусанин

Карта ДТП Удмуртии и городов Ижевска, Воткинска, Можги, Сарапула по сводкам ГИБДД, которые произошли начиная с 01 января 2018 года

10:23, 22 января, 2019
Анна Торхова
372
0
#дороги\n#ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#авария\n#Удмуртия

 

 

 


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