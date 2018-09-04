В Удмуртии мужчина может отправиться в колонию на 3 года за убийство щенков

Местного жителя заподозрили в жестоком обращении с животными после жалобы на него супруги.

Дебесы. В Дебесском районе Удмуртии мужчина может отправиться в колонию на 3 года за убийство двух щенков. Местного жителя заподозрили в жестоком обращении с животными после жалобы на него супруги, говорится в сообщении прокуратуры.

«29 июля после ссоры с супругой, с целью мести, в вольере рядом со своим домом обухом топора нанес удары по голове двух беспородных щенков 5 и 9 месяцев. Оба животных от полученных травм скончались», - заявили в прокуратуре.

Случай произошел в селе Тыловай. 29-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д», части 2, статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных»).