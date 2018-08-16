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Нападение на экс-заместителя гендиректора одного из предприятий Ижевска раскрыли спустя 11 лет

10:43, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
10:43, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
1382
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#преступления\n#происшествие
Фото: susanin.news
1382
0

Организатора преступления и его пособников осудили.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили организатора преступлений 11-летней давности и его пособников. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии, обвинительный приговор вынесен 15 августа 2018 года.

Установлено, что в 2007 году 44-летний мужчина решил отомстить бывшему заместителю генерального директора одного из ижевских предприятий за то, что он повысил цену на аренду помещения. Осужденный подыскал исполнителей нападения – двух ранее судимых жителей столицы Удмуртии. Он сообщил им адрес, по которому проживал потерпевший, примерный распорядок дня и описал внешность. Также заказчик преступления дал им орудие преступление – металлические пруты, а по результатам совершения преступления - заплатил 30 тыс. рублей.

Исполнители на протяжении нескольких дней следили за потерпевшим. В день совершения преступления 45-летний ижевчанин, проживающий совместно с пострадавшим на одной лестничной площадке, впустил нападавших в подъезд дома. Там они и избили мужчину.

В результате у экс-заместителя гендиректора городского предприятия было обезображено лицо и потеряно зрение на один глаз.

«Преступление длительное время оставалось нераскрытым. Вместе с тем в феврале 2017 года подсудимый, который являлся соседом потерпевшего, в состоянии алкогольного опьянения сообщил последнему имена лиц, причастных к совершению преступления. После чего они были задержаны и заключены под стражу», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Подсудимые вину признали. Потерпевшему в счет компенсации морального вреда переданы 3 млн рублей.

Организатору преступления назначено наказание в виде 2,5 лет в колонии строгого режима.

Соседу потерпевшего, признанному пособником в совершении преступления, назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы.

Приговор в отношении исполнителей преступления вынесен ранее. Одному из них назначено 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, к другому применены принудительные меры медицинского характера.

10:43, 16 августа, 2018
Диана Ворончихина
1382
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#преступления\n#происшествие

 

 

 


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