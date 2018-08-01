Первое сообщение поступило из деревни Сепож Игринского района.

Ижевск. Удмуртия. В двух районах Удмуртии выявили птичий грипп. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, зараженных кур нашли в личных подворьях в Игринском и Дебесском районах.

«22 июля в северные районы Удмуртии осуществлён несанкционированный ввоз и реализация домашней птицы без ветеринарных сопроводительных документов индивидуальным предпринимателем из Чувашии. Эта республика является неблагополучной по птичьему гриппу, что привело к заболеванию и массовому падежу домашней птицы в личных подсобных хозяйствах», - отмечается в сообщении.

Первое сообщение поступило из деревни Сепож Игринского района 30 июля. 31 июля начался падёж кур в селе Зура. Позже птичий грипп нашли у погибших кур в селе Дебёсы и деревне Тольён Дебесского района. Все фермеры покупали птицу у предпринимателя из Чувашской Республики.