Вооруженный человек в медицинской маске напал на три отделения микрозаймов в Ижевске

Сотрудница одной из организаций оказала сопротивление, за что мужчина несколько раз ее ударил.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии напал на три микрофинансовые организации Ижевска. Об этом журналистам рассказала начальник отдела следственной части следственного управления УМВД России по городу Наталья Соловьева.

Утром 19 июня мужчина в медицинской маске пришел в одно из отделений микрозаймов на улице Молодежная, достал пистолет и начал требовать деньги. Сотрудница отдала ему из кассы более 23,5 тыс. рублей.

Вооруженное нападение на микрофинансовую организацию на улице Молодежная в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-08-01.

Через несколько часов обвиняемый напал на другую микрофинансовую организацию на улице Пушкинская. Однако здесь работница оказала сопротивление, и мужчина несколько раз её ударил. Затем, испугавшись, что девушка поднимет шум, скрылся.

На следующий день, 20 июня, мужчина продолжил свои злодеяния на улице Гагарина. Угрожая работникам отделения микрозайма пневматическим пистолетом, украл более 24 тыс. рублей.

Личность преступника удалось установить по отпечаткам. Им оказался 42-летний житель Завьяловского района, который ранее был судим за тяжкое преступление и вышел из тюрьмы в 2015 году.

Полиция нашла преступника через час после последнего ограбления. У него изъяли пистолет и часть похищенных средств, а около 20 тыс. рублей он уже успел потратить. Всего ему удалось украсть около 48 тыс. рублей. Свои преступления мужчина мотивировал сложным финансовым положением, при этом он официально трудоустроен.

Задержанный свою вину признал. Сейчас он заключен под стражу, ведется предварительное расследование уголовного дела по части 2 статьи 162 УК России («Разбой»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в июне также было совершено разбойное нападение на офис «Быстробанка» в торговом центре «Кит» и автосалон на улице Орджоникидзе.