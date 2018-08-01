play
pause
  • $ 62.35 ↓
  • € 73.07 ↓

Вооруженный человек в медицинской маске напал на три отделения микрозаймов в Ижевске

12:25, 01 августа, 2018
Диана Ворончихина
12:25, 01 августа, 2018
Диана Ворончихина
488
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#происшествие\n#нападение
Фото: УМВД России по Ижевску
488
0

Сотрудница одной из организаций оказала сопротивление, за что мужчина несколько раз ее ударил.  

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии напал на три микрофинансовые организации Ижевска. Об этом журналистам рассказала начальник отдела следственной части следственного управления УМВД России по городу Наталья Соловьева.

Утром 19 июня мужчина в медицинской маске пришел в одно из отделений микрозаймов на улице Молодежная, достал пистолет и начал требовать деньги. Сотрудница отдала ему из кассы более 23,5 тыс. рублей.

Вооруженное нападение на микрофинансовую организацию на улице Молодежная в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-08-01.

Через несколько часов обвиняемый напал на другую микрофинансовую организацию на улице Пушкинская. Однако здесь работница оказала сопротивление, и мужчина несколько раз её ударил. Затем, испугавшись, что девушка поднимет шум, скрылся.

На следующий день, 20 июня, мужчина продолжил свои злодеяния на улице Гагарина. Угрожая работникам отделения микрозайма пневматическим пистолетом, украл более 24 тыс. рублей.

Личность преступника удалось установить по отпечаткам. Им оказался 42-летний житель Завьяловского района, который ранее был судим за тяжкое преступление и вышел из тюрьмы в 2015 году.

Полиция нашла преступника через час после последнего ограбления. У него изъяли пистолет и часть похищенных средств, а около 20 тыс.  рублей он уже успел потратить. Всего ему удалось украсть около 48 тыс. рублей. Свои преступления мужчина мотивировал сложным финансовым положением, при этом он официально трудоустроен.

Задержанный свою вину признал. Сейчас он заключен под стражу, ведется предварительное расследование уголовного дела по части 2 статьи 162 УК России («Разбой»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в июне также было совершено разбойное нападение на офис «Быстробанка» в торговом центре «Кит» и автосалон на улице Орджоникидзе.

12:25, 01 августа, 2018
Диана Ворончихина
488
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#деньги\n#происшествие\n#нападение

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Жительница Ижевска оставила новорожденного умирать в унитазе

16:06, 25 июля, 2018
15460

Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон задержали в Ижевске

10155
12:05, 30 июля, 2018

Рейсовый автобус Москва-Ижевск перевернулся на трассе: много пострадавших

7146
19:08, 28 июля, 2018

В Удмуртии в воскресенье ожидается похолодание и дожди

6335
17:10, 27 июля, 2018

В Ижевске в районе «Болото» сгорел жилой дом и шиномонтажка

6223
17:02, 28 июля, 2018

«Уральские пельмени» проиграли суд на 40 млн рублей

17:19, 31 июля, 2018
6082

Народный артист Иосиф Кобзон впал в кому

5189
13:09, 28 июля, 2018

Ряд спортсменов осудили вручение футболистам сборной России орденов и званий

2308
18:30, 29 июля, 2018

В Пермском крае арестовали мать умершей от истощения дочери

2245
18:35, 26 июля, 2018

В Череповце правоохранители задержали переодетого в девушку уклониста

1954
18:40, 27 июля, 2018

Все детсады в Берлине станут бесплатными

13:54, 30 июля, 2018
2864

В Лондоне королевский гвардеец толкнул мешающую маршировать туристку

2139
18:15, 25 июля, 2018

Сoca-cola повысит цены на газированные напитки

1796
10:29, 27 июля, 2018

В ООН заявили о нехватке денег из-за просрочки взносов

1796
13:45, 27 июля, 2018

Заключенные в США взломали тюремные планшеты и украли 255 тыс долларов

1748
12:38, 28 июля, 2018

Мультимедиа

Вооруженное нападение на микрофинансовую организацию на улице Молодежная в Ижевске

Удмуртия в минуту: повышение стоимость проезда в Можге и обновление авиапарка

31 июля, 2018

Удмуртия в минуту: спасение ребенка и ДТП с артистами

30 июля, 2018