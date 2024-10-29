Пантера из цирка-шапито напала на ребенка в Ангарске

Ангарск. Иркутская область. Ребенок пострадал в Ангарске в результате нападения цирковой пантеры. Трехлетнему мальчику наложили 5 швов, он находится в больнице, передает телеканал «360 градусов».

Инцидент произошел 28 октября в частном передвижном цирке «Дикий драйв». Отец малыша договорился с администрацией об экскурсии за кулисы шапито с показом зверей. Когда ребенка фотографировали с пантерой, она внезапно проявила агрессию и набросилась на мальчика.

Следственный комитет провел проверку и возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности»).

Сообщается, что хищница была привита от бешенства, что подтверждается сертификатом. В то же время в цирке отрицают наличие пантер в программе, и заявляют, что 28 октября представлений не давали.