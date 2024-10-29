Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

Гудермес. Чечня. Дрон атаковал один из корпусов Российского университета спецназа в Гудермесе. Это стало причиной пожара, пишет Лента.ру со ссылкой на сообщение главы Чечни Рамзана Кадырова в Telegram-канале.

Беспилотник врезался в здание около 6:30 МСК. Пожар потушен, никто не пострадал. На функционировании учебного заведения атака не отразилась. Расследованием обстоятельств инцидента занимаются следственные органы.

Издание отмечает, что это может быть первым случаем нападения с использованием БПЛА в Чечне.