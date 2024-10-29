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Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне

12:58, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Беспилотник атаковал университет спецназа в Чечне
12:58, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
244
0
#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#происшествие\n#вузы\n#нападение\n#пожар\n#беспилотники\n#дроны
Источник фото: pxhere.com
244
0

В здании вспыхнул пожар.

Гудермес. Чечня. Дрон атаковал один из корпусов Российского университета спецназа в Гудермесе. Это стало причиной пожара, пишет Лента.ру со ссылкой на сообщение главы Чечни Рамзана Кадырова в Telegram-канале.

Беспилотник врезался в здание около 6:30 МСК. Пожар потушен, никто не пострадал. На функционировании учебного заведения атака не отразилась. Расследованием обстоятельств инцидента занимаются следственные органы. 

Издание отмечает, что это может быть первым случаем нападения с использованием БПЛА в Чечне.

12:58, 29 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
244
0
#Чечня\n#Рамзан Кадыров\n#происшествие\n#вузы\n#нападение\n#пожар\n#беспилотники\n#дроны