Убившего 10 человек глухого тигра ликвидировали в Индии

Банскхера. Индия. Тигра-людоеда, погубившего не менее 10 человек за 2 месяца, убили в индийском штате Уттар-Прадеш. Нападения на людей происходили в районе заповедника Пилибхит, передает «МИР 24» со ссылкой на Times of India.

Отмечается, что последней жертвой зверя стал 55-летний житель деревни Банскхера Кедари Лал, погибший 9 сентября.

Хищника выследили и усыпили. Ветеринары установили, что тигр был глухим. Не исключено, что слух он потерял из-за взрывов пиротехники, которой его отпугивали местные жители. Глухота, кстати, могла стать причиной агрессивного поведения животного, предполагают специалисты.