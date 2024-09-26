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Убившего 10 человек глухого тигра ликвидировали в Индии

13:12, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Убившего 10 человек глухого тигра ликвидировали в Индии
13:12, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
15
0
#Индия\n#нападение\n#животные\n#гибель людей\n#глухота\n#тигры
Фото: pxhere.com
15
0

Предполагают, что хищник лишился слуха из-за петард.

Банскхера. Индия. Тигра-людоеда, погубившего не менее 10 человек за 2 месяца, убили в индийском штате Уттар-Прадеш. Нападения на людей происходили в районе заповедника Пилибхит, передает «МИР 24» со ссылкой на Times of India.

Отмечается, что последней жертвой зверя стал 55-летний житель деревни Банскхера Кедари Лал, погибший 9 сентября.

Хищника выследили и усыпили. Ветеринары установили, что тигр был глухим. Не исключено, что слух он потерял из-за взрывов пиротехники, которой его отпугивали местные жители. Глухота, кстати, могла стать причиной агрессивного поведения животного, предполагают специалисты.

13:12, 26 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
15
0
#Индия\n#нападение\n#животные\n#гибель людей\n#глухота\n#тигры