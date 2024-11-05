В Испании разыскивают жертв наводнения, швырявших грязью в короля Филиппа VI

Пайпорта. Испания. Полиция Испании расследует нападение на короля Филиппа VI и его свиту. Их забросали грязью и палками в городе Пайпорта, пишет Коммерсантъ.

О розыске виновных заявил глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка. Он назвал нападавших «агрессивным меньшинством».

Инцидент произошел 3 ноября. Король Испании Филипп VI с супругой, премьер-министр Педро Санчес и глава автономного сообщества Валенсии Карлос Масон прибыли в город Пайпорта, чтобы ознакомиться с ситуацией после наводнения и встретиться с жителями. Однако, как оказалось, горожане были недовольны бездействием властей на фоне стихийного бедствия. Они выкрикивали оскорбления и даже называли посетивших Пайпорту высоких гостей «убийцами». Премьера Санчеса ударили палкой, а в королеву Летисию швырнули куском грязи и попали в лицо.

Напомним, 29 октября на юго-восточную часть Испании обрушились проливные дожди, вызванные штормом «Дана». В результате наводнения погибли, по уточненным данным, не менее 214 человек, главным образом в провинции Валенсия. Также трагические случаи отмечены в регионах Кастилия-Ла-Манча и Андалусия. В стране был объявлен трехдневный траур.