Двое дачников в Приморье стали жертвами агрессивного медведя

Хищник растерзал пожилого мужчину и его взрослого сына.
Лучегорск. Приморский край. Агрессивный медведь убил двоих мужчин в Приморском крае. Трагедия произошла в садовом товариществе возле поселка Лучегорск Пожарского районе, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.
Хищник проник в садовый дом, где находились 87-летний отец и его 56-летний сын. Зверь напал на дачников и нанес им смертельные травмы. Оба умерли на месте.
По факту трагедии проводится доследственная проверка: сотрудники СК осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.
В Минприроды Приморья добавили, что не исключено, что этот же медведь днем ранее в том же районе съел собаку. Выдано разрешение на отстрел, ведутся поиски хищника.