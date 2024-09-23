Двое дачников в Приморье стали жертвами агрессивного медведя

Лучегорск. Приморский край. Агрессивный медведь убил двоих мужчин в Приморском крае. Трагедия произошла в садовом товариществе возле поселка Лучегорск Пожарского районе, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.

Хищник проник в садовый дом, где находились 87-летний отец и его 56-летний сын. Зверь напал на дачников и нанес им смертельные травмы. Оба умерли на месте.

По факту трагедии проводится доследственная проверка: сотрудники СК осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.

В Минприроды Приморья добавили, что не исключено, что этот же медведь днем ранее в том же районе съел собаку. Выдано разрешение на отстрел, ведутся поиски хищника.