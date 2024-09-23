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Двое дачников в Приморье стали жертвами агрессивного медведя

12:08, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Двое дачников в Приморье стали жертвами агрессивного медведя
12:08, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Приморский край\n#Следственный комитет\n#животные\n#трагедия\n#нападение\n#гибель людей\n#медведи
Фото: pxhere.com
113
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Хищник растерзал пожилого мужчину и его взрослого сына.

Лучегорск. Приморский край. Агрессивный медведь убил двоих мужчин в Приморском крае. Трагедия произошла в садовом товариществе возле поселка Лучегорск Пожарского районе, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по региону.

Хищник проник в садовый дом, где находились 87-летний отец и его 56-летний сын. Зверь напал на дачников и нанес им смертельные травмы. Оба умерли на месте.

По факту трагедии проводится доследственная проверка: сотрудники СК осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. 

В Минприроды Приморья добавили, что не исключено, что этот же медведь днем ранее в том же районе съел собаку. Выдано разрешение на отстрел, ведутся поиски хищника.

12:08, 23 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Приморский край\n#Следственный комитет\n#животные\n#трагедия\n#нападение\n#гибель людей\n#медведи