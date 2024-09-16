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Российские военные вернули под контроль Успеновку и Борки в Курской области

13:46, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные вернули под контроль Успеновку и Борки в Курской области
13:46, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
269
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#военные\n#граница\n#диверсии\n#террористы\n#нападение\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация
Фото: vk.com/mil
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Противника теснят подразделения группировки войск «Север».

Успеновка. Курская область. Населенные пункты Успеновка и Борки Курской области освобождены от временно захвативших их украинских националистов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что наступательные боевые действия в подвергшемся нападению российском регионе ведут подразделения группировки войск «Север». Противник получил ряд чувствительных ударов возле населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский. Отражены пять контратак ВСУ в направлении Бяхово, Большой Обуховки, Викторовки и Малой Локни. Потери украинской армии составили до 40 человек убитыми и ранеными, также уничтожены 4 боевые бронированные машины.

Добавим, 14 сентября российские военные освободили населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике.

13:46, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
269
0
#Украина\n#Россия\n#Курская область\n#военные\n#граница\n#диверсии\n#террористы\n#нападение\n#Минобороны\n#СВО\n#спецоперация