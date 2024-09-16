Успеновка. Курская область. Населенные пункты Успеновка и Борки Курской области освобождены от временно захвативших их украинских националистов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отмечается, что наступательные боевые действия в подвергшемся нападению российском регионе ведут подразделения группировки войск «Север». Противник получил ряд чувствительных ударов возле населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг, Плехово и Покровский. Отражены пять контратак ВСУ в направлении Бяхово, Большой Обуховки, Викторовки и Малой Локни. Потери украинской армии составили до 40 человек убитыми и ранеными, также уничтожены 4 боевые бронированные машины.

Добавим, 14 сентября российские военные освободили населенный пункт Желанное Первое в Донецкой Народной Республике.