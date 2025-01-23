Ижевчанин получил восемь лет строгого режима за нападение на фармацевта

Ижевск. Удмуртия. Устиновский суд Ижевска приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за разбойное нападение на аптеку. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртской Республики.

Суд установил, что 50-летний ижевчанин в сентябре 2024 года проник в служебное помещение аптеки на улице Татьяны Барамзиной, напал на 23-летнюю девушку-фармацевта, душил её и угрожал убийством. После чего похитил 26 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье 162 УК РФ («Разбой») и приговорил к восьми годам отбывания в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал выплатить потерпевшей компенсацию за моральный вред в размере 50 тыс. рублей.