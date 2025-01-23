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Ижевчанин получил восемь лет строгого режима за нападение на фармацевта

17:40, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ижевчанин получил восемь лет строгого режима за нападение на фармацевта
17:40, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аптека\n#разбой\n#нападение\n#кража\n#суд
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Он душил девушку и похитил 26 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Устиновский суд Ижевска приговорил местного жителя к восьми годам лишения свободы за разбойное нападение на аптеку. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртской Республики.

Суд установил, что 50-летний ижевчанин в сентябре 2024 года проник в служебное помещение аптеки на улице Татьяны Барамзиной, напал на 23-летнюю девушку-фармацевта, душил её и угрожал убийством. После чего похитил 26 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным по статье 162 УК РФ («Разбой») и приговорил к восьми годам отбывания в исправительной колонии строгого режима. Также суд обязал выплатить потерпевшей компенсацию за моральный вред в размере 50 тыс. рублей.

17:40, 23 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
116
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аптека\n#разбой\n#нападение\n#кража\n#суд