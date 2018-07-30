Напавших на ТЦ «Кит» и автосалон задержали в Ижевске

Против трех мужчин возбудили уголовное дело.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали трех мужчин, напавших на офис «Быстробанка» в торговом центре «Кит» и автосалон на улице Орджоникидзе. Суд отправил злоумышленников под арест на 2 месяца, рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе Индустриального районного суда города.

«Они напали на «Быстробанк». По этому факту им предъявили обвинение. Суд избрал меру пресечения – 2 месяца содержания под стражей», - рассказали в суде.

Инцидент произошел 30 июня. Очевидцы сообщали о двух нападавших в мотошлемах.

«У одного в руках был толстый кабель-канал, в котором было спрятано ружье, у другого травматический пистолет. Один из них перелез за кассу, где стоял закрытый сейф. Менеджер сказала, что ключей у нее нет, после чего нападавшие быстро покинули место, никто не пострадал», - писал Александр Сафит в группе «Злой ижевчанин» в соцсети ВКонтакте.

Кроме того, мужчинам предъявили обвинение по факту нападения на салон на улице Орджоникидзе. Оно произошло в четверг, 26 июля.

«Маски, пистолеты, выстрелы, кровь Все живы, вроде», - рассказали очевидцы в Твиттере.

В пресс-службе МВД по Удмуртской Республике произошедшее комментировать отказались.