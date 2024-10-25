Полиция Антальи расследует нападение на российских туристов

Гёчек. Турция. Нападение на отдыхающих из России расследует полиция турецкой Антальи. Об этом заявили в российском генконсульстве, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС и сетевые СМИ.

Конфликт произошел в отеле Rixos Premium Gcek в городе Гёчек 22 октября. По данным Telegram-канала Shot, неизвестные бросили бутылку в жену одного из россиян. Завязалась драка, в которой одному из туристов сломали руки, пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе генконсульства России, турецкие правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия. Дипломаты поддерживают связь с потерпевшими и будут отслеживать соблюдение прав наших соотечественников.