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Полиция Антальи расследует нападение на российских туристов

10:59, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Полиция Антальи расследует нападение на российских туристов
10:59, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Турция\n#Россия\n#туристы\n#отдых\n#гостиница\n#нападение\n#дипломат\n#консульство\n#травмы\n#пострадавшие\n#полиция\n#драка
Источник фото: pxhere.com
84
0

Одного из пострадавших увезли в больницу с переломами рук.

Гёчек. Турция. Нападение на отдыхающих из России расследует полиция турецкой Антальи. Об этом заявили в российском генконсульстве, пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС и сетевые СМИ.

Конфликт произошел в отеле Rixos Premium Gcek в городе Гёчек 22 октября. По данным Telegram-канала Shot, неизвестные бросили бутылку в жену одного из россиян. Завязалась драка, в которой одному из туристов сломали руки, пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщили в пресс-службе генконсульства России, турецкие правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия. Дипломаты поддерживают связь с потерпевшими и будут отслеживать соблюдение прав наших соотечественников.

10:59, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
84
0
#Турция\n#Россия\n#туристы\n#отдых\n#гостиница\n#нападение\n#дипломат\n#консульство\n#травмы\n#пострадавшие\n#полиция\n#драка