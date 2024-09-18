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Туристка из Германии погибла на Канарах из-за нападения акулы

16:44, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Туристка из Германии погибла на Канарах из-за нападения акулы
16:44, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Испания\n#Германия\n#море\n#туристы\n#нападение\n#акула
Фото: pxhere.com
71
0

Хищница откусила женщине ногу, спасти пострадавшую не удалось.

Лас-Пальмас-де-Гран-Канария. Испания. Плавание в море трагически закончилось для отдыхавшей на Канарских островах 30-летней туристки из Германии. На женщину напала акула, передает «МИР 24» со ссылкой на Daily Mail.

Группа туристов вышла в океан на прогулочном катамаране. Неожиданно возле судна появилась акула. Она откусила ногу отдыхающей. На место происшествия прибыл вертолет спасателей. Приняв на борт пострадавшую, он взял курс к ближайшей больнице. Однако во время пути над островом Гран-Канария женщина скончалась.

Напомним, в августе акула откусила голову 16-летнему подростку на острове Ямайка. 

16:44, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Испания\n#Германия\n#море\n#туристы\n#нападение\n#акула