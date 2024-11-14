Трудовая инспекция начала расследование нападения на фельдшера скорой в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Государственная инспекция труда в Удмуртии приступила к расследованию несчастного случая на работе фельдшера скорой. Как сообщили в ведомстве, речь идёт об инциденте 12 ноября.

Напомним, бригаду скорой вызвал для своего отца местный житель. Так приехала, но вскоре сотруднице скорой самой понадобилась помощь коллег. Сын в состоянии алкогольного опьянения ударил даму-фельдшера по лицу. В результате нападения ей диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа.

В трудовой инспекции отметили, что это уже не первый подобный случай. В мае 2023 года в Старое Михайловское скорая приехала госпитализировать жителя с шизофренией. Пациент взял в руки нож и вонзил его в шею медбрата.

В декабре 2021 года по указке отца ребёнок на приёме у врача пырнул медика трижды в живот ножом.