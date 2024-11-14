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Трудовая инспекция начала расследование нападения на фельдшера скорой в Ижевске

17:05, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Трудовая инспекция начала расследование нападения на фельдшера скорой в Ижевске
17:05, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
195
0
#Ижевск\n#медики\n#охрана труда\n#нападение
Источник фото: ИА «Сусанин»
195
0

Женщину ударил подвыпивший сын пациента.

Ижевск. Удмуртия. Государственная инспекция труда в Удмуртии приступила к расследованию несчастного случая на работе фельдшера скорой. Как сообщили в ведомстве, речь идёт об инциденте 12 ноября

Напомним, бригаду скорой вызвал для своего отца местный житель. Так приехала, но вскоре сотруднице скорой самой понадобилась помощь коллег. Сын в состоянии алкогольного опьянения ударил даму-фельдшера по лицу. В результате нападения ей диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа.

В трудовой инспекции отметили, что это уже не первый подобный случай. В мае 2023 года в Старое Михайловское скорая приехала госпитализировать жителя с шизофренией. Пациент взял в руки нож и вонзил его в шею медбрата

В декабре 2021 года по указке отца ребёнок на приёме у врача пырнул медика трижды в живот ножом.

17:05, 14 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
195
0
#Ижевск\n#медики\n#охрана труда\n#нападение