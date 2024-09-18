После нападения на школу в Челябинске задержали замдиректора учебного заведения

Челябинск. Челябинская область. Следственные действия в связи с терактом в школе № 68 идут в Челябинске. В частности, задержан заместитель директора учебного заведения, пишут «Известия».

Как проинформировали в Следственном комитете, ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. В школе проведены обыски и изъятия документов.

Также задержан замдиректора одного из охранных предприятий города. Он может быть привлечен к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В суд направлены ходатайства об аресте обоих обвиняемых.

Кроме того, ведутся проверки в отношении должностных лиц медучреждения, где напавший на детей и педагогов школьник состоял на учете.

Напомним, 16 сентября ученик 7 класса челябинской школы № 68 с молотком напал на одноклассников и педагога. Ранения получили две девочки, мальчик, а также учительница.