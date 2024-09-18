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После нападения на школу в Челябинске задержали замдиректора учебного заведения

13:51, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После нападения на школу в Челябинске задержали замдиректора учебного заведения
13:51, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#Челябинск\n#происшествие\n#школа\n#дети\n#учителя\n#нападение\n#Следственный комитет\n#задержание
Фото: pxhere.com
55
0

Также под стражу поместили замдиректора охранного предприятия.

Челябинск. Челябинская область. Следственные действия в связи с терактом в школе № 68 идут в Челябинске. В частности, задержан заместитель директора учебного заведения, пишут «Известия».

Как проинформировали в Следственном комитете, ему предъявлено обвинение в халатности, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью. В школе проведены обыски и изъятия документов.

Также задержан замдиректора одного из охранных предприятий города. Он может быть привлечен к ответственности за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В суд направлены ходатайства об аресте обоих обвиняемых.

Кроме того, ведутся проверки в отношении должностных лиц медучреждения, где напавший на детей и педагогов школьник состоял на учете. 

Напомним, 16 сентября ученик 7 класса челябинской школы № 68 с молотком напал на одноклассников и педагога. Ранения получили две девочки, мальчик, а также учительница. 

13:51, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
55
0
#Челябинск\n#происшествие\n#школа\n#дети\n#учителя\n#нападение\n#Следственный комитет\n#задержание