В Челябинске школьник с молотком, ножом и пистолетом ранил педагога, сверстников и себя

Челябинск. Челябинская область. Ученик 7 класса школы № 68 Челябинска напал на педагога и сверстников с молотком. С собой у него были также нож и пневматический пистолет, передает RT со слов пострадавшей учительницы.

Инцидент произошел 16 сентября. За несколько минут до окончания урока биологии подросток ворвался в кабинет, размахивая молотком. Учительница попыталась остановить его, но юноша успел нанести удары двум девочкам и однокласснику. Также он ранил преподавательницу, женщина попала в больницу с травмами головы, обеих рук и плеча. В медучреждение доставили и пострадавших детей. Одну девочку поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Другой оказывают помощь в отделении нейрохирургии, передает Газета.ру.

Сам агрессивный подросток ранил себя ножом, пневматический пистолет он выронил в коридоре. 13-летнего нападавшего задержали. Мотивы его поведения устанавливают.

Глава Челябинской области Алексей Текслер заявил, что нужно разобраться, как ученик пронес в школу молоток, нож и пистолет, и почему не отреагировала охрана.