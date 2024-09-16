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В Челябинске школьник с молотком, ножом и пистолетом ранил педагога, сверстников и себя

12:11, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Челябинске школьник с молотком, ножом и пистолетом ранил педагога, сверстников и себя
12:11, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Челябинск\n#происшествие\n#школа\n#подростки\n#учителя\n#оружие\n#нож\n#пострадавшие\n#нападение
Фото: pxhere.com
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Пострадавших доставили в больницы, подростка обезвредили и задержали.

Челябинск. Челябинская область. Ученик 7 класса школы № 68 Челябинска напал на педагога и сверстников с молотком. С собой у него были также нож и пневматический пистолет, передает RT со слов пострадавшей учительницы.

Инцидент произошел 16 сентября. За несколько минут до окончания урока биологии подросток ворвался в кабинет, размахивая молотком. Учительница попыталась остановить его, но юноша успел нанести удары двум девочкам и однокласснику. Также он ранил преподавательницу, женщина попала в больницу с травмами головы, обеих рук и плеча. В медучреждение доставили и пострадавших детей. Одну девочку поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. Другой оказывают помощь в отделении нейрохирургии, передает Газета.ру

Сам агрессивный подросток ранил себя ножом, пневматический пистолет он выронил в коридоре. 13-летнего нападавшего задержали. Мотивы его поведения устанавливают.

Глава Челябинской области Алексей Текслер заявил, что нужно разобраться, как ученик пронес в школу молоток, нож и пистолет, и почему не отреагировала охрана. 

12:11, 16 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
18
0
#Челябинск\n#происшествие\n#школа\n#подростки\n#учителя\n#оружие\n#нож\n#пострадавшие\n#нападение