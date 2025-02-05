Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местная жительница подозревается в разбойном нападении с металлической ложкой для обуви на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

По версии следствия, потерпевший 36-летний мужчина выпивал алкоголь в малознакомой компании в одном из домов на улице Тверской. Затем произошёл конфликт, в ходе которого на потерпевшего напала 37-летняя женщина. Угрожая металлической ложкой для обуви, она забрала у мужчины телефон и серебряную цепочку. Общий ущерб составил 19,5 тыс. рублей.

Установлено, что телефон она сдала в ломбард, а цепочкой расплатилась за ужин в одном из кафе.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Ей оказалась 37-летняя неработающая местная жительница. Заведено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.