В Челябинской области «разговаривавший с бесами» мужчина ворвался в сельскую школу

Кунашак. Челябинская область. Нападение неадекватного мужчины с ножом пресекли работники начальной школы в селе Кунашак Челябинской области. Об этом пишет «Российская газета».

По данным издания, в учебное заведение явился 31-летний мужчина, состоящий на учете в психиатрической больнице. Он забежал в пищеблок, где попытался вырвать нож из рук у одного из работников столовой. К счастью, повара сумели заблокировать незваного визитера в одном из помещений и вызвали полицию. По другим данным, обезвредить буйного гражданина помог преподаватель физкультуры школы Валерий Мухамедьяров. Никто не пострадал, агрессивного мужчину доставили в полицейский участок, сопротивления он при этом уже не оказывал.

В Следственном комитете действия поведение задержанного квалифицировали по статье о покушении на убийство.

Как рассказали изданию источники в правоохранительных органах, во время пребывания в пищеблоке школы мужчина «разговаривал с бесами» и не реагировал на окружающих.

Прокуратура региона намерена проверить действия администрации школы по обеспечению безопасности учебного заведения.