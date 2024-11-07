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В Челябинской области «разговаривавший с бесами» мужчина ворвался в сельскую школу

13:26, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Челябинской области «разговаривавший с бесами» мужчина ворвался в сельскую школу
13:26, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
58
0
#Челябинская область\n#школа\n#дети\n#психи\n#нападение\n#нож\n#столовая\n#полиция\n#задержание
Источник фото: pxhere.com
58
0

Неадекватного гражданина обезвредили.

Кунашак. Челябинская область. Нападение неадекватного мужчины с ножом пресекли работники начальной школы в селе Кунашак Челябинской области. Об этом пишет «Российская газета»

По данным издания, в учебное заведение явился 31-летний мужчина, состоящий на учете в психиатрической больнице. Он забежал в пищеблок, где попытался вырвать нож из рук у одного из работников столовой. К счастью, повара сумели заблокировать незваного визитера в одном из помещений и вызвали полицию. По другим данным, обезвредить буйного гражданина помог преподаватель физкультуры школы Валерий Мухамедьяров. Никто не пострадал, агрессивного мужчину доставили в полицейский участок, сопротивления он при этом уже не оказывал.

В Следственном комитете действия поведение задержанного квалифицировали по статье о покушении на убийство. 

Как рассказали изданию источники в правоохранительных органах, во время пребывания в пищеблоке школы мужчина «разговаривал с бесами» и не реагировал на окружающих.

Прокуратура региона намерена проверить действия администрации школы по обеспечению безопасности учебного заведения. 

13:26, 07 ноября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
58
0
#Челябинская область\n#школа\n#дети\n#психи\n#нападение\n#нож\n#столовая\n#полиция\n#задержание