Спасатели освободили жительницу Таиланда от смертельных объятий питона

Бангкок. Таиланд. Жительница Таиланда подверглась нападению крупного питона прямо у себя дома в пригороде Бангкока. Рептилия едва не задушила 64-летнюю женщину, пишет Лента.ру со ссылкой на Bangkok Post.

По словам Арром Арунрож, змея напала на нее на кухне. Питон впился в бедро таиландки, а затем обвился вокруг ее тела и начал душить жертву. Пожилая женщина боролась за свою жизнь примерно 2 часа, пока ее крики не услышал сосед. Вызванным им спасателям потребовалось еще полчаса, чтобы освободить Арунрож от смертельных объятий.

Женщину доставили в больницу. Вес напавшей на нее змеи составил 20 килограммов, длина – 4 метра.

Напомним, в июне в Индонезии пятиметровый сетчатый питон проглотил женщину, ее тело извлекли из желудка рептилии.