Люди с топорами напали на предприятие по выпуску деталей для вертолетов в Петербурге

Санкт-Петербург. Погром на территории завода в Санкт-Петербурге устроила группа неизвестных с топорами. Они разнесли цех по производству деталей для вертолетов, пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 14 октября на Кингисеппском шоссе. Нападавших в масках с топорами и молотками в руках было шестеро. Они ворвались в производственное помещение и начали разбивать станки. Один из вандалов заставил рабочих в цеху отдать ему телефоны. Закончив погром, злоумышленники скрылись.

Сумма ущерба уточняется. В организации нападения подозревают конкурентов.