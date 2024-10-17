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Люди с топорами напали на предприятие по выпуску деталей для вертолетов в Петербурге

13:56, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Люди с топорами напали на предприятие по выпуску деталей для вертолетов в Петербурге
13:56, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Санкт-Петербург\n#завод\n#производство\n#вертолет\n#нападение\n#бизнес\n#конкуренция
Источник фото: pxhere.com
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Они отобрали у рабочих телефоны и устроили погром.

Санкт-Петербург. Погром на территории завода в Санкт-Петербурге устроила группа неизвестных с топорами. Они разнесли цех по производству деталей для вертолетов, пишет Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 14 октября на Кингисеппском шоссе. Нападавших в масках с топорами и молотками в руках было шестеро. Они ворвались в производственное помещение и начали разбивать станки. Один из вандалов заставил рабочих в цеху отдать ему телефоны. Закончив погром, злоумышленники скрылись.

Сумма ущерба уточняется. В организации нападения подозревают конкурентов. 

13:56, 17 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
50
0
#Санкт-Петербург\n#завод\n#производство\n#вертолет\n#нападение\n#бизнес\n#конкуренция