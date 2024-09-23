Подросток с молотками нанес травмы троим восьмиклассникам в Иркутской области

Балаганск. Иркутская область. У напавшего на учеников и педагога коррекционной школы подростка из Челябинска нашелся последователь. В поселке Балаганск Иркутской области восьмиклассник пришел в школу с тремя молотками, передает RT со ссылкой на источник в образовательном учреждении.

Юноша ударил ими нескольких детей. Собеседник телеканала рассказал, что напавший школьник увидел ссылку, написанную на заборе в городе, и перешел по ней. Там содержались призывы к насилию. Персонал школы задержал нападавшего и передал в руки полиции.

Как пишет Газета.ру, имя задержанного – Артем Б. Нападение произошло после первого урока в раздевалке, где дети готовились к физкультуре.

Пострадали трое, все они являются учениками 8 «а» класса. У двоих диагностировали повреждения рук, одному нападавший травмировал голову. Подросткам оказали медпомощь, угрозы для жизни и здоровья нет, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону. С задержанным работают правоохранительные органы.

О нападавшем знакомые отзываются как о необщительном и замкнутом парне. Отмечается, что при разговоре с другими людьми он избегал смотреть им в глаза.

Напомним, 16 сентября 13-летний ученик школы № 68 Челябинска напал с молотком на учащихся и педагога. Пострадали трое подростков 13 лет и учительница биологии.