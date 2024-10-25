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Боец Росгвардии погиб при обстреле автоколонны в пригороде Грозного

10:24, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Боец Росгвардии погиб при обстреле автоколонны в пригороде Грозного
10:24, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
125
0
#Чечня\n#происшествие\n#Росгвардия\n#гибель человека\n#пострадавшие\n#нападение\n#террористы\n#обстрел
Источник фото: pxhere.com
125
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В пригороде Грозного атаковали воинскую колонну Росгвардии

Петропавловская. Чечня. Автоколонна Росгвардии попала под обстрел в станице Петропавловская Грозненского района Чечни. Один боец погиб, другой ранен, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел днем 24 октября. По предварительным данным, террористы выпустили несколько очередей из автоматов по грузовику «Урал». Один из находившихся в нем росгвардейцев погиб, второй получил ранение. Его доставили в больницу, угрозы жизни нет.

Нападавшие смогли скрыться. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

10:24, 25 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
125
0
#Чечня\n#происшествие\n#Росгвардия\n#гибель человека\n#пострадавшие\n#нападение\n#террористы\n#обстрел