Боец Росгвардии погиб при обстреле автоколонны в пригороде Грозного

Петропавловская. Чечня. Автоколонна Росгвардии попала под обстрел в станице Петропавловская Грозненского района Чечни. Один боец погиб, другой ранен, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел днем 24 октября. По предварительным данным, террористы выпустили несколько очередей из автоматов по грузовику «Урал». Один из находившихся в нем росгвардейцев погиб, второй получил ранение. Его доставили в больницу, угрозы жизни нет.

Нападавшие смогли скрыться. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.