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Рыба-меч убила серфингистку у берегов Индонезии

12:11, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Рыба-меч убила серфингистку у берегов Индонезии
12:11, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
285
0
#Индонезия\n#Италия\n#море\n#происшествие\n#нападение\n#гибель человека\n#трагедия\n#рыба
Источник фото: pxhere.com
285
0

Рана груди оказалась смертельной.

Паданг. Индонезия. Итальянская серфингистка погибла в Индонезии в результате нападения меч-рыбы. Трагический случай произошел в водах островов Ментавай провинции Западная Суматра, передает Sputnik.

38-летняя уроженка Пьемонта Джулия Манфрини была опытной серфингисткой. Однако атака крупной рыбы, вооруженной длинным костяным выростом на морде, застала спортсменку врасплох. Хищница выпрыгнула из воды, ее меч вонзился женщине в грудь. Пострадавшую вытащили из воды и доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Нанесенная рыбой пятисантиметровая резаная рана в верхней левой части грудной клетки стала смертельной.

Отмечается, что в июне 2024 года в тех же водах рыба-меч убила американца Эрика Сорекера.

12:11, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
285
0
#Индонезия\n#Италия\n#море\n#происшествие\n#нападение\n#гибель человека\n#трагедия\n#рыба