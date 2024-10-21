Рыба-меч убила серфингистку у берегов Индонезии

Паданг. Индонезия. Итальянская серфингистка погибла в Индонезии в результате нападения меч-рыбы. Трагический случай произошел в водах островов Ментавай провинции Западная Суматра, передает Sputnik.

38-летняя уроженка Пьемонта Джулия Манфрини была опытной серфингисткой. Однако атака крупной рыбы, вооруженной длинным костяным выростом на морде, застала спортсменку врасплох. Хищница выпрыгнула из воды, ее меч вонзился женщине в грудь. Пострадавшую вытащили из воды и доставили в больницу, но врачи оказались бессильны. Нанесенная рыбой пятисантиметровая резаная рана в верхней левой части грудной клетки стала смертельной.

Отмечается, что в июне 2024 года в тех же водах рыба-меч убила американца Эрика Сорекера.