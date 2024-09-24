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Растерзавший двоих мужчин в Приморье медведь оказался причастен к гибели 35 собак

12:58, 24 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Растерзавший двоих мужчин в Приморье медведь оказался причастен к гибели 35 собак
12:58, 24 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Приморский край\n#животные\n#собаки\n#нападение\n#медведи
Фото: pxhere.com/Gabriel González
27
0

Хищник напал на приют для бездомных животных.

Лучегорск. Приморский край. Новые преступления агрессивного медведя выявили в Приморском крае. Ранее хищник загрыз двух дачников, теперь его обвинили в убийстве 35 собак из приюта, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала директор приюта «Друг» Ольга Замышляева, медведь проник на территорию ночью и растерзал 35 собак, содержавшихся в будках. Охраны на объекте нет. Рядом с приютом находится предприятие, где постоянно дежурят сторожа. К счастью, туда медведь не зашел.

Напомним, 23 сентября стало известно, что в садовом товариществе неподалеку от Лучегорска Приморского края медведь убил двоих мужчин в дачном доме. В Минприроды региона сообщили, что этот же зверь, вероятно, съел ранее собаку. На уничтожение опасного хищника выдано разрешение, его выслеживают охотники.

12:58, 24 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Приморский край\n#животные\n#собаки\n#нападение\n#медведи