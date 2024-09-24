Растерзавший двоих мужчин в Приморье медведь оказался причастен к гибели 35 собак

Лучегорск. Приморский край. Новые преступления агрессивного медведя выявили в Приморском крае. Ранее хищник загрыз двух дачников, теперь его обвинили в убийстве 35 собак из приюта, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала директор приюта «Друг» Ольга Замышляева, медведь проник на территорию ночью и растерзал 35 собак, содержавшихся в будках. Охраны на объекте нет. Рядом с приютом находится предприятие, где постоянно дежурят сторожа. К счастью, туда медведь не зашел.

Напомним, 23 сентября стало известно, что в садовом товариществе неподалеку от Лучегорска Приморского края медведь убил двоих мужчин в дачном доме. В Минприроды региона сообщили, что этот же зверь, вероятно, съел ранее собаку. На уничтожение опасного хищника выдано разрешение, его выслеживают охотники.