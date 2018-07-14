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В Удмуртии виновный в смерти двух человек водитель получил два года колонии

14:00, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
14:00, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#Сарапул\n#Прокуратура\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие\n#суд.
Фото: pixabay.com
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52-летний житель Сарапул устроил тройное ДТП.

Сарапул. Удмуртия. В Удмуртии осудили водителя, по вине которого произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры республики.

Установлено, что 52-летний житель Сарапула в марте 2018 года «проявил грубую невнимательность к дорожной обстановке» и врезался в грузовой фургон, который двигался в попутном направлении. В результате грузовик выехал на «встречку» и столкнулся с легковым автомобилем. В ДТП погибли водитель грузового фургона, и водитель встречного автомобиля, также пассажиру фургона был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетней дочери, положительные характеристики, а также отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил наказание в виде 2 лет лишения с свободы в колонии поселении. Также мужчину на 3 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

14:00, 14 июля, 2018
Диана Ворончихина
363
0
#Сарапул\n#Прокуратура\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие\n#суд.

 

 

 


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