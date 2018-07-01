С декабря по апрель 2018 года сумма долга составила не менее 788 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии компанию оштрафовали за невыплату зарплаты сотрудникам. С декабря по апрель 2018 года сумма долга составила не менее 788 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

После проверки в отношении юрлица возбудили производство по делу об административном правонарушении, которое было рассмотрено и удовлетворено.

«Крафтверк» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Также в интересах 6 работников в суд направлены иски о взыскании невыплаченной зарплаты, из которых 3 заявления рассмотрены и удовлетворены, рассмотрение остальных находится на контроле в прокуратуре района.