Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске директора школы № 31 признали виновным в присвоении денег. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

«Руководитель образовательного учреждения, используя своё служебное положение, путем присвоения, похитил денежные средства […] в размере 110 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

Приговор был вынесен с учетом совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств. В законную силу не вступил и может быть обжалован.

«Арест на имущество подсудимого сохранен до исполнения решения суда в части наказания в виде штрафа и других имущественных взысканий», - сообщили в пресс-службе.