22-летний молодой человек может угодить за решетку на 15 лет.

Студента из Удмуртии обвинили в убийстве своего однокурсника за отказ дать сигарету. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, 22-летний молодой человек может угодить за решетку на 15 лет.

Случай произошел в одном из общежитий 26 октября 2017 года.

Обвиняемый в этот вечер выпивал. Около 16:00 он пришел в комнату 19-летнего однокурсника и поссорился с ним из-за сигарет.

«В ходе конфликта злоумышленник ударил потерпевшего ножом в грудь», - говорится в сообщении.

В результате полученного ранения студент скончался.