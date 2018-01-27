В Удмуртии «лженефтяники» заплатят штраф за использование фальшивых документов

При трудоустройстве они предоставили поддельные удостоверения операторов по добыче нефти и газа.

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе Удмуртии суд признал виновными двух мужчин, использовавших при трудоустройстве фальшивые документы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, один из них оштрафован, другому назначены обязательные работы.

Согласно материалам дела, два жителя села Красногорское купили поддельные удостоверения операторов по добыче нефти и газа. Затем при устройстве на работу в ЗАО Чепецкое НГДУ они предоставили их в отдел кадров, зная о незаконности своих действий.

Во время судебных заседаний «лженефтяники» полностью признали свою вину и раскаялись. По результатам рассмотрения дела их осудили по части 2 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Отмечается, что одному из них назначен штраф в размере 5 тысяч рублей, другому – обязательные работы в размере 100 часов.