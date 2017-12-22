Организаторы крупной финансовой пирамиды предстанут перед судом в Ижевске

Организация действовала в 15 регионах страны.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перед судом предстанут организаторы крупной финансовой пирамиды. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, организация действовала в 15 регионах страны.

Как удалось установить, компанию создали 6 жителей Ижевска. С 2012 по 2015 год они открыли офисы в разных городах страны.

«Участники организованной преступной группы <…> привлекали денежные средства граждан под предлогом реализации простых векселей с обязательством выплаты по истечении определенного срока необоснованно высоких дивидендов из расчета от 28 до 44% годовых», - отмечается в сообщении.

На удочку злоумышленников попались более 1200 жителей Удмуртской Республики, Пермского края, Свердловской, Волгоградской, Тюменской областей и других регионов России. Общая сумма ущерба превысила 200 млн рублей.

Организаторов компании обвинили в мошенничестве и отмывании денег.