Роспотребнадзор Удмуртии начал расследование на оборонном заводе в Сарапуле

СЭГЗ и предприятию общественного питания «Здоровье» выданы предписания о проведении противоэпидемических мероприятий.

Сарапул. Удмуртия. Роспотребнадзор Удмуртии начал расследовать отравление на Сарапульском электрогенераторном заводе. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Информация о случаях заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников предприятия поступило в ведомство 25 ноября. После этого СЭГЗ и предприятию «Здоровье», которое занимается организацией питания сотрудников завода, выданы предписания о проведении противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что об отравлении на оборонном заводе в Сарапуле стало известно 24 ноября. В понедельник, 27 ноября, на аппаратном совещании органов госвласти начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин сообщил, что также отравились 12 учеников лицея №18. Три человека находятся в больнице.