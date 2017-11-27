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      Роспотребнадзор Удмуртии начал расследование на оборонном заводе в Сарапуле

      17:00, 27 ноября, 2017
      17:00, 27 ноября, 2017
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      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#отравление\n#происшествие
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      СЭГЗ и предприятию общественного питания «Здоровье» выданы предписания о проведении противоэпидемических мероприятий.

      Сарапул. Удмуртия. Роспотребнадзор Удмуртии начал расследовать отравление на Сарапульском электрогенераторном заводе. Об этом сообщает пресс-служба управления.

      Информация о случаях заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников предприятия поступило в ведомство 25 ноября. После этого СЭГЗ и предприятию «Здоровье», которое занимается организацией питания сотрудников завода, выданы предписания о проведении противоэпидемических мероприятий.

      Напомним, что об отравлении на оборонном заводе в Сарапуле стало известно 24 ноября. В понедельник, 27 ноября, на аппаратном совещании органов госвласти начальник ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин сообщил, что также отравились 12 учеников лицея №18. Три человека находятся в больнице

      17:00, 27 ноября, 2017
      122
      0
      #Роспотребнадзор\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#Управления Роспотребнадзора по УР\n#отравление\n#происшествие

       

       

       

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