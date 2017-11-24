В Удмуртии отравились сотрудники оборонного завода

Точное количество пострадавших пока не сообщается.

Сарапул. Удмуртия. Сотрудники Сарапульского электрогенераторного завода в пятницу, 24 ноября, обратились за помощью к медикам с симптомами отравления. Факт инцидента корреспонденту информагентства «Сусанин» подтвердили в пресс-службе предприятия, не сообщив точного количества пострадавших.

«Санитарные врачи и специалисты завода, ответственные за организацию питания и водоснабжения на предприятии, выясняют причины случившегося. Количество отравившихся и их состояние уточняется», - сообщил собеседник агентства.

Между тем, пользователи соцсетей сообщают о десятках пострадавших в нескольких цехах и одном отделе завода.