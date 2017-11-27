Три человека остаются в больнице после отравления на Сарапульском оборонном заводе

По словам руководителя ГУ МЧС России по Удмуртии Петра Фомина, пострадали работники предприятия и ученики городского лицея.

Сарапул. Удмуртия. Три человека остаются в больнице после отравления на Сарапульском электрогенераторном заводе. По словам руководителя ГУ МЧС России по Удмуртии Петра Фомина, пострадали работники предприятия и ученики городского лицея.

«На Сарапульском заводе произошло отравление 12 работников и 12 учеников городского лицея №18. Три человека сейчас находятся в больнице. Обстановка под контролем. Мы ситуацию контролируем, до чрезвычайной, думаю, она не дойдет», - рассказал Петр Фомин.

Напомним, сотрудники завода обратились за помощью к медикам в пятницу, 24 ноября.