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      Три человека остаются в больнице после отравления на Сарапульском оборонном заводе

      09:12, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      09:12, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      492
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#завод\n#отравление
      Фото: ИА "Сусанин"
      492
      0

      По словам руководителя ГУ МЧС России по Удмуртии Петра Фомина, пострадали работники предприятия и ученики городского лицея.

      Сарапул. Удмуртия. Три человека остаются в больнице после отравления на Сарапульском электрогенераторном заводе. По словам руководителя ГУ МЧС России по Удмуртии Петра Фомина, пострадали работники предприятия и ученики городского лицея.

      «На Сарапульском заводе произошло отравление 12 работников и 12 учеников городского лицея №18. Три человека сейчас находятся в больнице. Обстановка под контролем. Мы ситуацию контролируем, до чрезвычайной, думаю, она не дойдет», - рассказал Петр Фомин.

      Напомним, сотрудники завода обратились за помощью к медикам в пятницу, 24 ноября. 

      09:12, 27 ноября, 2017
      Георгий Поветкин
      492
      0
      #Сарапул\n#Удмуртия\n#завод\n#отравление

       

       

       

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