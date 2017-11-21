По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

Сарапул. Удмуртия. Один человек погиб в результате ДТП под Сарапулом. Как сообщает 1 отдел Управления ГИБДД по Удмуртской Республике, по предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

21 ноября на объездной дороге вблизи Сарапула у поселка Северного водитель автомобиля «Тойота Королла», мужчина 1996 года рождения выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Лада Веста», под управлением мужчины 1948 года рождения.

В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте.