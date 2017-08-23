Житель Воткинска, стрелявший из пистолета около бара, отправится в тюрьму на 4 года и 6 месяцев

Мужчина ранил двух человек.

Воткинск. Удмуртия. Житель Воткинска, стрелявший из пистолета около ночного клуба, отправится в колонию общего режима на 4 года и 6 месяцев. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина ранил двух человек.

Известно, что обвиняемый 25 июня 2016 года подбежал к машине, достал из салона незаконно хранимый пистолет, и один раз выстрелил наугад. В момент совершения преступления мужчина был пьяным.

«Пуля попала в незнакомых мужчин, причинив одному из них легкий вред здоровью, а второму – тяжкий», - говорится в сообщении прокуратуры.

После этого стрелок скрылся с места происшествия. Полицейские задержали его в Ижевске. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК России: пунктом «а» части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство»), пунктом «в, д, з» части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, с применением оружия»), части 1 статьи 222 УК России («Незаконное хранение огнестрельного оружия»).