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      Житель Воткинска, стрелявший из пистолета около бара, отправится в тюрьму на 4 года и 6 месяцев

      08:30, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      08:30, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      177
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      177
      0

      Мужчина ранил двух человек.

      Воткинск. Удмуртия. Житель Воткинска, стрелявший из пистолета около ночного клуба, отправится в колонию общего режима на 4 года и 6 месяцев. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, мужчина ранил двух человек.

      Известно, что обвиняемый 25 июня 2016 года подбежал к машине, достал из салона незаконно хранимый пистолет, и один раз выстрелил наугад. В момент совершения преступления мужчина был пьяным.

      «Пуля попала в незнакомых мужчин, причинив одному из них легкий вред здоровью, а второму – тяжкий», - говорится в сообщении прокуратуры.

      После этого стрелок скрылся с места происшествия. Полицейские задержали его в Ижевске. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК России: пунктом «а» части 1 статьи 213 УК России («Хулиганство»), пунктом «в, д, з» части 2 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений, с применением оружия»), части 1 статьи 222 УК России («Незаконное хранение огнестрельного оружия»).

      08:30, 23 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      177
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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