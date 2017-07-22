В Ижевске с начала года увеличилось количество ДТП по вине водителя автобусов

Таких аварий в 2017 году зарегистрировано 14, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести.

Ижевск. Удмуртия. По итогам первого полугодия 2017 года в Ижевске зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД республики.

За указанный период в республике зарегистрировано 420 ДТП, в которых погибло 8 человек, 496 получили травмы.

Среди общего числа аварий отмечается рост количества ДТП по вине водителей пассажирского транспорта.

Так, за первое полугодие 2017 года на территории город по вине водителей автобусов зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, где пострадало 17 человек.

На сегодняшний день к административной ответственности привлечено 62 водителя автобусов.

«Основными нарушениями являются управление транспортными средствами при наличии неисправностей, управление транспортными средствами, не оборудованными тахографами, внесение изменений в конструкцию транспортных средств, не зарегистрированных в Госавтоинспекции», - говорится в сообщении.