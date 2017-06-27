Пенсионерка из Удмуртии получила билеты «банка приколов» вместо 74 тыс рублей

Представившаяся сотрудником пенсионного фонда женщина вынудила старушку показать ей свои сбережения.

Кизнер. Удмуртия. Пенсионерка из Удмуртии получила билеты «банка приколов» вместо накопленных 74 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, настоящие купюры на поддельные поменяла злоумышленница, представившаяся сотрудником пенсионного фонда.

«Сообщила хозяйке 1928 года рождения заведомо ложные сведения о предстоящей замене денежных средств и под предлогом необходимости переписать номера денежных банкнот, путем обмана и злоупотребления доверием принудила потерпевшую передать ей находящиеся в доме 74 тыс. рублей», - отмечается в сообщении надзорного органа.

Злоумышленница незаметно подменила купюры, после чего сбежала. Обнаружив ненастоящие деньги, пенсионерка обратилась к правоохранителям.