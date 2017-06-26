Распоряжением главы администрации Ленинского района Ижевска ее сняли с очереди.

Ижевск. Прокуратура Удмуртии потребовала восстановить права женщины на улучшение жилищных условий. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, в марте распоряжением главы администрации Ленинского района ее необоснованно сняли с очереди.

«В ходе проверки установлено, что женщина с 2000 года состояла на учете в администрации района в качестве нуждающейся в предоставлении жилого помещения. Распоряжением главы администрации района в марте текущего года она была снята с учета», - говорится в сообщении.

Проверка показала, что правовых оснований снятия женщины с учета у администрации района не было, основания не были конкретизированы.