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      В Можге на 90 дней закрыли тир спортшколы олимпийского резерва по биатлону

      17:10, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      17:10, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      87
      0
      #спорт\n#Роспотребнадзор\n#Можга\n#биатлон\n#Управления Роспотребнадзора по УР
      Фото: Depositphotos/kwasny222
      87
      0

      Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

      Можга. В Можге на 90 дней закрыли тир спортивной школы олимпийского резерва по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

      Как говорится в сообщении, помещение не проветривалось, влажность воздуха не соответствовала нормам.

      Кроме этого, материалы внутренней отделки не позволяли проводить влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами.

      Нарушения со стороны спортшколы квалифицировали по статье 6.4 КОАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных организаций, зданий, сооружений и транспорта»).

      17:10, 03 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      87
      0
      #спорт\n#Роспотребнадзор\n#Можга\n#биатлон\n#Управления Роспотребнадзора по УР
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