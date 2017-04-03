В Можге на 90 дней закрыли тир спортшколы олимпийского резерва по биатлону

Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Можга. В Можге на 90 дней закрыли тир спортивной школы олимпийского резерва по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Как говорится в сообщении, помещение не проветривалось, влажность воздуха не соответствовала нормам.

Кроме этого, материалы внутренней отделки не позволяли проводить влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами.

Нарушения со стороны спортшколы квалифицировали по статье 6.4 КОАП России («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных организаций, зданий, сооружений и транспорта»).