Пациентку с зеркально расположенным органами успешно прооперировали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Врачи ГКБ №6 Ижевска прооперировали 58-летнюю пациентку с зеркально расположенными внутренними органами. Об этом сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Она рассказала, что такая патология встречается примерно у одного из 10 тысяч человек по всему миру. По словам заведующего хирургическим отделением Валерия Казанцева, за более чем десятилетнюю практику, прежде ему приходилось сталкиваться с подобным случаем всего один раз.

Пациентке предстояло удалить желчный пузырь, и хирурги успешно выполнили операцию. Для этого потребовалась предельная осторожность, поскольку в отличие от стандартной ситуации, видеоэндоскоп находился в правой руке хирурга, а оперировать пришлось левой. Кроме того, медицинское оборудование специально было перемещено на противоположную сторону.

Операция длилась чуть более часа. В стационаре под наблюдением специалистов пациентка проведет около четырёх дней, а через полторы недели женщина сможет вернуться к привычной жизни.