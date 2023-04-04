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Пациентку с зеркально расположенным органами успешно прооперировали в Ижевске

17:00, 04 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Пациентку с зеркально расположенным органами успешно прооперировали в Ижевске
17:00, 04 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция
Фото: пресс-служба Минздрава УР
112
0

Для этого даже пришлось перемещать оборудование на противоположную сторону.

Ижевск. Удмуртия. Врачи ГКБ №6 Ижевска прооперировали 58-летнюю пациентку с зеркально расположенными внутренними органами. Об этом сообщила в своём ТГ-канале вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук.

Она рассказала, что такая патология встречается примерно у одного из 10 тысяч человек по всему миру. По словам заведующего хирургическим отделением Валерия Казанцева, за более чем десятилетнюю практику, прежде ему приходилось сталкиваться с подобным случаем всего один раз.

Пациентке предстояло удалить желчный пузырь, и хирурги успешно выполнили операцию. Для этого потребовалась предельная осторожность, поскольку в отличие от стандартной ситуации, видеоэндоскоп находился в правой руке хирурга, а оперировать пришлось левой. Кроме того, медицинское оборудование специально было перемещено на противоположную сторону.

Операция длилась чуть более часа. В стационаре под наблюдением специалистов пациентка проведет около четырёх дней, а через полторы недели женщина сможет вернуться к привычной жизни.

17:00, 04 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
112
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#операция