В Удмуртии скончался 48-летний мужчина с подтверждённым коронавирусом

Всего за сутки выявили 35 новых случаев заражения.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает правительство Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте»



Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, 9 жителей Завьяловского района, 3 жителей Можги, 2 жителей Малопургинского района, по одному случаю зарегистрировано в Воткинском, Балезинском, Можгинском районах и Сарапуле.

Один пациент скончался. Мужчине было 48 лет.



На 19 июля в Удмуртии зарегистрировано 2 079 случаев коронавируса. 1448 человек выздоровели, 37 — умерли.

«Состояние заболевших: 514 в удовлетворительном состоянии, 67 средней степени тяжести, 13 в тяжелом состоянии», — сообщает правительство региона.