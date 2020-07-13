Масочный режим в Удмуртии стал рекомендательным

Предприниматели смогут сохранить его, если того требуют условия труда.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал решение о введении рекомендательного масочного режима с 13 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Стопкоронавирус. Удмуртия».

Свое мнение руководитель региона высказал в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда», – отметил Бречалов.

Напомним, 6 июля глава Удмуртии предложил отменить обязательное ношение масок в общественных местах, транспорте, магазинах: «Надо переходить в формат осознанности каждого человека».

По мнению Бречалова, многие предприятия сохранят масочный режим для своих сотрудников.

Кроме того, глава региона напомнил, что по-прежнему находятся в зоне риска люди старше 65 лет, имеющие хронически заболевания, и беременные женщины.

«Мы будем внимательно следить за ситуацией. Прогнозный коридор по заболеваемости – от 0 до 50 случаев в день. Поэтому очень важно сохранять бдительность. Отдельное внимание на медработников. Они по-прежнему должны жить разумно в режиме ограничений. Ситуация по ковиду у нас относительно стабильная, но напряженная. Как бы мы ни устали и не хотели выдохнуть, мы должны соблюдать все меры безопасности для себя и своих близких», – призвал глава республики.

До понедельника в Удмуртии обязательным было ношение маски в местах массового пребывания людей, на остановках транспорта и в общественном транспорте, магазинах, помещениях органов власти. За нахождение посетителей без масок для собственников бизнеса были предусмотрены штрафы.

По данным на утро понедельника, 13 июля, в Удмуртии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом.