  • $ 71.23 ↓
  • € 80.27 ↓

Масочный режим в Удмуртии стал рекомендательным

12:15, 13 июля, 2020
Ксения Чернова
Масочный режим в Удмуртии стал рекомендательным
12:15, 13 июля, 2020
Ксения Чернова
831
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#коронавирус
Фото: twenty20.com
831
0

Предприниматели смогут сохранить его, если того требуют условия труда.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поддержал решение о введении рекомендательного масочного режима с 13 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале «Стопкоронавирус. Удмуртия».

Свое мнение руководитель региона высказал в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Необходимо выверить формулировку распоряжения так, чтобы у предпринимателей было право сохранить у себя масочный режим, если того требуют условия труда», – отметил Бречалов.

Напомним, 6 июля глава Удмуртии предложил отменить обязательное ношение масок в общественных местах, транспорте, магазинах: «Надо переходить в формат осознанности каждого человека».

По мнению Бречалова, многие предприятия сохранят масочный режим для своих сотрудников.

Кроме того, глава региона напомнил, что по-прежнему находятся в зоне риска люди старше 65 лет, имеющие хронически заболевания, и беременные женщины.

«Мы будем внимательно следить за ситуацией. Прогнозный коридор по заболеваемости – от 0 до 50 случаев в день. Поэтому очень важно сохранять бдительность. Отдельное внимание на медработников. Они по-прежнему должны жить разумно в режиме ограничений. Ситуация по ковиду у нас относительно стабильная, но напряженная. Как бы мы ни устали и не хотели выдохнуть, мы должны соблюдать все меры безопасности для себя и своих близких», – призвал глава республики.

До понедельника в Удмуртии обязательным было ношение маски в местах массового пребывания людей, на остановках транспорта и в общественном транспорте, магазинах, помещениях органов власти. За нахождение посетителей без масок для собственников бизнеса были предусмотрены штрафы.

По данным на утро понедельника, 13 июля, в Удмуртии выявили 42 новых случая заражения коронавирусом.

12:15, 13 июля, 2020
Ксения Чернова
831
0
#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

300-е производство в Ижевске станет промышленным парком

16:09, 07 июля, 2020
3798

Глава Удмуртии предложил заменить обязательное ношение масок на рекомендацию

3613
10:18, 06 июля, 2020

Роспотребнадзор проверит «Ижевские термы» после жалоб жителей на очереди

2965
12:22, 09 июля, 2020

В Удмуртии за сутки выявили 45 случаев коронавируса

2909
09:03, 12 июля, 2020

Первые лица Удмуртии поделились в соцсетях семейными фотографиями

2524
17:32, 08 июля, 2020

Отрицавшего коронавирус и захватившего монастырь уральского священнослужителя оштрафовали

13:47, 07 июля, 2020
3475

В России введут особый режим налогообложения для предпринимателей, не уложившихся в требования упрощенки

2435
17:33, 07 июля, 2020

Искусственный дождь вызвали в Иркутской области и потушили два лесных пожара

1560
18:32, 07 июля, 2020

Круг контактов больных COVID-19 отследят по геолокации и данным сотовых операторов

1471
11:49, 07 июля, 2020

Оперштаб по борьбе с коронавирусом одобрил двухэтапный порядок возобновления полетов за рубеж

1440
16:24, 09 июля, 2020

Абхазия готова открыть границы для туристов из России с 15 июля

18:30, 11 июля, 2020
1610

В честь Элтона Джона в Англии отчеканят золотую монету весом в 1 кг

1536
19:06, 06 июля, 2020

Рэпер Канье Уэст решил побороться за пост президента США

1524
17:15, 06 июля, 2020

В Италии ушел из жизни композитор Эннио Морриконе

1454
11:35, 06 июля, 2020

25 человек погибли из-за наводнений в Японии

1370
10:09, 06 июля, 2020

Лонгриды

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020

Новая профессия с нуля

10:34, 11 июня, 2020

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020