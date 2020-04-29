В Удмуртии с 30 апреля вводится обязательный масочный режим

Средства защиты нужно носить при посещении общественных мест.





Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии обяжут с 30 апреля носить маски при посещении аптек, магазинов и в общественном транспорте. Об этом в прямом эфире на своей странице «Вконтакте» сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Средства защиты также нужно носить при использовании такси, а также находясь на остановках общественного транспорта.

«Это очевидная и простая мера. Сейчас купить одноразовую и многоразовую маску можно без проблем. Цены на них в Удмуртии одни из самых низких в стране», — отметил Бречалов.