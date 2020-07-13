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74-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом скончался в Удмуртии

09:04, 13 июля, 2020
Ксения Чернова
74-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом скончался в Удмуртии
09:04, 13 июля, 2020
Ксения Чернова
424
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус
Фото: Piqsels
424
0

В регионе выявили еще 42 случая заражения COVID-19.

Ижевск. Удмуртия. 74-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом скончался в Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в регионе выросло до 33.

По состоянию на утро понедельника, 13 июля, в Удмуртии выявили еще 42 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 3 жителей Ярского района, по два случая зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Можгинском районах, по одному случаю – в Можге и Кизнерском районе.

Всего с начала пандемии заразилось уже 1 834 человека, 1 361 из них выздоровел.

09:04, 13 июля, 2020
Ксения Чернова
424
0
#медицина\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус

 

 

 


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