В регионе выявили еще 42 случая заражения COVID-19.

Ижевск. Удмуртия. 74-летний мужчина с подтвержденным коронавирусом скончался в Удмуртии. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в регионе выросло до 33.

По состоянию на утро понедельника, 13 июля, в Удмуртии выявили еще 42 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Диагноз подтвердился у 31 жителя Ижевска, 3 жителей Ярского района, по два случая зарегистрировано в Балезинском, Завьяловском, Можгинском районах, по одному случаю – в Можге и Кизнерском районе.

Всего с начала пандемии заразилось уже 1 834 человека, 1 361 из них выздоровел.