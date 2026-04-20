Тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан рассказал в беседе с «Газетой.ру», к чему может привести полный отказ от жиров в рационе.

Недостаток жиров влияет на кожу и на гормоны.

«Жиры являются частью мембраны каждой клетки в нашем теле. Если жира хронически не хватает, кожа становится сухой, истонченной, появляются трещины, она буквально лопается, а ранки заживают значительно дольше. Половые гормоны и часть стресс-гормонов синтезируются с участием жиров и холестерина, поэтому при их недостатке у женщин сбивается цикл, снижается либидо, появляется хроническая усталость и перепады настроения», — поделился тренер.

Также некоторые витамины, например, A, D, E и K, относятся к жирорастворимым, и без жира хуже усваиваются. Витамин D — это кости, иммунитет и настроение. Витамин A отвечает за кожу, зрение и слизистые, витамин E — за защиту клеток и репродуктивное здоровье, витамин K — за свертываемость крови. Помимо этого, умеренное количество жиров участвует в выработке желчи, помогает нормальному прохождению пищи по ЖКТ, защищает слизистые.

Поэтому следует индивидуально рассчитывать объем необходимого жира, он содержится в том числе в рыбе, орехах.

«В большинстве случаев можно и нужно добавлять немного качественного растительного масла в уже готовое блюдо, есть жирную рыбу пару раз в неделю, орехи и семена в умеренном количестве, яйца, немного цельномолочных продуктов, если нет индивидуальной непереносимости. Конкретный объем подбирается индивидуально, но полный ноль по жирам — это путь в проблемы, особенно, если такой режим длится месяцами», — заключил эксперт Юрий Брабечан.