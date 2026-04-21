Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка на протяжении трёх лет пытается излечиться от миелофиброза костного мозга.

В 2023 году сотруднице агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» Нэлли Жека поставили диагноз «миелофиброз костного мозга». При этом заболевании в ткани костного мозга происходит избыточное образование рубцовой (соединительной) ткани вместо нормальной структуры.

Сначала девушка лечилась в клинике Израиля, и тогда врачи давали хорошие прогнозы. Но в апреле 2026 года Нэлли Жека прошла обследование в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Специалисты выяснили, что заболевание прогрессирует в острый бластный лейкоз — рак крови.

Сейчас женщине изменили тактику лечения и добавили химиотерапию. Чтобы она полностью выздоровела, необходима трансплантация костного мозга. Среди жителей России не оказалось подходящего донора. К счастью, его нашли в международном регистре в Израиле. Но для того требуется большая сумма — 35 млн рублей, и Нэлли Жека надеется, что её получится собрать.

«Для меня это огромные деньги, но это мой единственный шанс жить. И я верю, что с вашей поддержкой у меня получится справиться. Я буду благодарна за любую помощь — перевод, репост, слова поддержки. <...> Моё будущее сложно и непредсказуемо — и прийти к нему я смогу только с вашей помощью…», — написала Нэлли Жека.