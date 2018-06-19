Более 8 тыс жителей Удмуртии стали жертвами клещей

Наибольшее количество обратившихся за медицинской помощью зарегистрировано в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. 8 217 жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей по данным на 18 июня. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, 1699 из них дети.

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске (4087), Можге (647), Воткинске (566), а также в Увинском (229), Шарканском (211), Кезском (175), Игринском (173), Якшур-Бодьинском (161) районах.

С начала эпидсезона 5 242 клеща исследованы на клещевой энцефалит, из них в 171 (3,3%) выявлен возбудитель; 3 991 - исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в том числе в 1 496 клещах (37,5%) выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Специалисты напоминают, что чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке и так далее.