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Более 8 тыс жителей Удмуртии стали жертвами клещей

09:33, 19 июня, 2018
Диана Ворончихина
09:33, 19 июня, 2018
Диана Ворончихина
994
0
#здоровье\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#новости
Фото: pxhere.com
994
0

Наибольшее количество обратившихся за медицинской помощью зарегистрировано в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. 8 217 жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей по данным на 18 июня. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, 1699 из них дети.

Наибольшее количество обратившихся зарегистрировано в Ижевске (4087), Можге (647), Воткинске (566), а также в Увинском (229), Шарканском (211), Кезском (175), Игринском (173), Якшур-Бодьинском (161) районах.

С начала эпидсезона 5 242 клеща исследованы на клещевой энцефалит, из них в 171 (3,3%) выявлен возбудитель; 3 991 - исследованы на наличие возбудителя клещевого боррелиоза, в том числе в 1 496 клещах (37,5%) выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Специалисты напоминают, что чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке и так далее.

09:33, 19 июня, 2018
Диана Ворончихина
994
0
#здоровье\n#Ижевск\n#клещи\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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